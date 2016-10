A Polícia Militar (PM), por meio do serviço de inteligência da Força Tática do 9ª Batalhão, prendeu, em flagrante, nesta quinta-feira, 20, uma quadrilha que roubava botijões de gás em comércios de Araguatins.

Entre os três acusados estão Marcos Antônio de Sousa, Elieton Dias dos Reis e Wilk Dias dos Reis.

A Polícia já com todas as informações levantadas, abordou Marcos Antônio de Sousa que acabou entregando Elieton e Wilk. O trio teve seu ponto de apoio revistado pela PM que acabou encontrando no local, 10 botijões de gás, 1 arma de fogo calibre .32, 8 munições de .22, 12 papelotes de maconha, R$ 54,00 e 6 telefones celulares de origem de furto.

Os autores foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Augustinópolis e vão responder por roubo e associação criminosa.