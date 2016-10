Foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 8, um homem de 44 anos, oleiro, acusado de cometer o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, previsto no art. 311, do Código Penal.

Os policiais deslocavam-se para o Quartel do 9° BPM quando perceberam no Setor Nova Araguatins, na Rua C, uma motocicleta CG 125 Titan, cor vermelha, transitando sem o lacre de identificação. Ao abordarem o condutor, e verificarem a situação da moto no sistema, constataram que a placa MWP-4181, que estava na motocicleta, não correspondia ao Chassi do veículo. Consultaram então pelo número do Chassi e constataram que a verdadeira placa é HOY-7312, de Imperatriz-MA. O homem ainda mentiu para os policiais sobre seu verdadeiro nome.

Foi dada voz de prisão ao acusado que apresentado na Central de Flagrantes de Augustinópolis-TO, onde ficou à disposição da justiça. (Ascom 9 BPM)