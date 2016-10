Uma ação de combate à criminalidade, deflagrada por policiais civis da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguatins, resultou na prisão em flagrante de Francisco Gledston Ferreira dos Santos, 41 anos e no fechamento de um suposto ponto de desmanche de veículos roubados, em Araguatins.

Conforme o delegado Artiaga, a ação da polícia civil teve início às 6h30 da manhã desta segunda-feira, 10, quando as equipes da 10ª DRPC deslocaram-se até a fazenda Santa Cruz, localizada no povoado Macaúba, com o objetivo de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão na propriedade, devido a indícios levantados, por meio de investigações, os quais apontavam para atividades criminosas sendo desenvolvidas no local.

Ao chegar à referida fazenda, os agentes apresentaram o mandado ao fazendeiro Francisco e deram início as buscas, as quais resultaram na apreensão de um revólver calibre 38, de cano longo, com 12 munições intactas, do mesmo calibre, bem como uma munição intacta de calibre 20 e uma munição intacta de calibre 9mm.

Dando continuidade às buscas, os policiais civis apreenderam ainda 2 caminhões, das marcas Volkswagen e outro Mercedes Benz, além de um veículo Fiat Uno, os quais serão submetidos à perícia oficial do estado, pois, supostamente, trata-se de veículos clonados, também conhecidos como “dublês”, nove algarismos em aço para remarcação de chassi, espelhos de identidade civil SSP/PI, aparentemente falsos, certificado de registro e licenciamento de veículos (CRLV) do Detran-PI, em branco, uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de Francisco, aparentemente falso, um título eleitoral, e uma carteira de trabalho, também em nome de Francisco.

Além dos objetos acima mencionados, os policiais civis também apreenderam uma grande quantidade de peças de veículos, supostamente roubados e que foram desmontados no local. “Já tínhamos vários indícios de que atividades ilícitas estavam acontecendo na fazenda e, na manhã desta segunda-feira, quando chegamos ao local, nos surpreendemos com a grande quantidade de peças de carros, sobretudo camionetas que encontramos”, frisou o delegado Artiaga.

Há suspeitas de que, entre os carros desmontados no local, estejam duas camionetes, sendo uma VW Amarok e uma Chevrolet S10, roubadas na região. “Tudo leva a crer que a fazenda funcionava como uma espécie de desmanche clandestino de veículos roubados e furtados e por isso, vamos intensificar as investigações a fim de determinar a origem de todo o material apreendido e descobrir os autores dos roubos e furtos dos carros”, pontuou o delegado.

Francisco foi levado à Delegacia de Araguatins, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de posse e porte ilegal de armas e munições, uso de documento falso e receptação. Após os procedimentos que a lei determina, ele foi recolhido à carceragem da Cadeia local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. (Rogério de Oliveira)