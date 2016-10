A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Araguatins, prendeu, na tarde de sexta-feira, 14, Francisco de Assis Chaves Cavalcante Júnior, 45 anos. Ele é foragido da Comarca Criminal de Tucuruí – PA, onde responde a processo tipificado no Artigo 213 do Código Penal Brasileiro.

Conforme informações do Delegado Regional Eduardo Morais Artiaga, os policiais civis da DPC de Araguatins, receberam denúncias de que um possível foragido da Justiça do Pará estaria escondido na cidade. Mediante as informações, os agentes deram início às investigações no sentido de identificar e localizar o indivíduo e, na tarde da última sexta-feira, o mesmo foi preso, quando se encontrava em uma avenida do entro da cidade.

Ao ser abordado pelos agentes da Polícia Civil, Francisco estava de posse de uma motocicleta, cujo chassi e a placa estavam adulterados e, desta maneira foi autuado em flagrante pelo crime, tipificado pelo Artigo 311 do Código Penal Brasileiro. No entanto, na Delegacia, o indivíduo forneceu um nome falso aos policiais, no sentido de ocultar o fato de que ele possuía um mandado de prisão da Comarca de Tucuruí – PA, fato que os investigadores da PC, descobriram ao levantar a vida pregressa do homem e descobrir que seu verdadeiro nome era Francisco de Assis Chaves Cavalcante Júnior, e que o mesmo era foragido do município paraense.

Desta maneira, o delegado deu cumprimento ao mandado de recaptura em desfavor do indivíduo, que após os procedimentos cabíveis, foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública de Araguatins, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Tucuruí, cidade para onde deverá ser recambiado, em breve, a fim de que possa responder pelo crime pelo qual é acusado. (Rogério Oliveira)