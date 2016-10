O prefeito eleito de Araguatins Cláudio Santana (PMDB), participa em Brasília-DF, do Seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Cláudio que fez questão de estar presente no evento, disse que essa é uma boa oportunidade para dar inicio ao seu projeto de modernização da gestão. “Aqui tenho a oportunidade de adquirir mais conhecimento, essa proximidade com os milhares de prefeitos em Brasília, nos proporciona a oportunidade de buscar as parcerias que ajudarão a alavancar o desenvolvimento da nossa querida Araguatins”.

A extensa programação vai debater diversos assuntos, como a falta de recurso econômico que a maiorias das prefeituras vem enfrentando, reivindicação pela reformulação do pacto federativo, orientações para que os prefeitos tomem alguns cuidados para não serem responsabilizados mais tarde e orientações de auxílio à próxima gestão.

Cláudio disse ainda que as orientações colhidas aqui serão repassadas a toda sua equipe de trabalho e que vai investir na qualificação de todos que irão compor o novo governo.