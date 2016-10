A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou na segunda-feira, 10, o resultado do Prêmio Capes de Tese 2016, entre os destaques encontra-se o professor do Campus Araguatins, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Alcione Talaska, na área de Planejamento Urbano e Regional/ Demografia, com a tese titulada: “O Espaço Agrário Brasileiro na Perspectiva Conceitual: dos aspectos legais às implicações territoriais”. O professor receberá uma menção honrosa pelo seu trabalho na sede da Capes, em Brasília, no dia 14 de dezembro de 2016. O resultado está disponível no link http://capes.gov.br/SECOL/PortariaOutorgaPCT2016.pdf . O recebimento da menção honrosa, significa que o trabalho do professor ficou entre os três melhores do cenário nacional em sua área.

A tese do professor Talaska traz uma análise sobre o espaço agrário brasileiro na perspectiva conceitual, abordando tanto os aspectos legais como as suas implicações territoriais decorrentes. Ou seja, além de realizar um resgate sobre a conformação da realidade agrária brasileira, desde o período colonial até os dias atuais, é analisado o processo de construção, modificação e substituição de conceitos ou tipologias, expressas na legislação brasileira, que orientam os institutos e os órgãos oficiais brasileiros na caracterização das propriedades rurais e, consequentemente, na composição das estatísticas cadastrais que informam sobre a estrutura agrária e fundiária do país.

Vale destacar que o referido o trabalho do professor resultou em um livro, que foi lançado no mês de setembro no formato virtual (e-book) com acesso gratuito.

“A participação no Concurso de Teses da Capes, poderia, inicialmente, se revelar não muito promissora, pois estava em uma Universidade interiorana do Brasil e meu tema de pesquisa não era o que mais chamaria atenção, principalmente daqueles que compreendem que o espaço urbano é o que deve ser o foco principal de análises. Então, posso dizer que fiz minha corrida por fora. Logicamente, sempre tive a expectativa de concorrer ao Prêmio Capes de Teses, isso desde a primeira linha escrita no projeto de pesquisa.

Assim, com perseverança, fui selecionado para concorrer com pesquisadores dos grandes centros de pesquisa do país e tive a grata satisfação de receber a menção honrosa. Isso reforça, também, o entendimento de que o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), além de ser o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento pioneiro no Brasil, é um Programa de excelência na sua área”, declarou o professor Talaska.

De acordou com o professor a participação no concurso decorreu, essencialmente, da orientação que a professora Dra. Virginia Elisabeta Etges que lhe proporcionou e também de toda a parceria em debates e estudos com colegas e professores no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UNISC. Para ele, a menção honrosa serve como motivação para seguir empenhado em contribuir para o desenvolvimento científico do país, mesmo nesse cenário nebuloso que o país vivencia.

De acordo com o diretor-geral do Campus Araguatins, Décio Dias dos Reis, é uma satisfação que um docente do quadro efeito do campus, participe e seja destaque em um concurso nacional promovido por uma instituição tão importante como a Capes.

Prêmio Capes de Tese 2016

Criado em 2005, o Prêmio Capes de Tese é constituído pelo Prêmio Capes de Tese e o Grande Prêmio Capes de Tese e é outorgado anualmente em reconhecimento às melhores teses de doutorado aprovadas nos cursos de pós-graduação adimplentes e reconhecidos no Sistema Nacional de Pós-Graduação em cada uma das 48 áreas do conhecimento. Duas teses em cada uma das áreas também serão agraciadas com Menção Honrosa. Serão concedidos prêmios especiais para áreas pré-determinadas em parceria com a Fundação Carlos Chagas. (Ascom IFTO)