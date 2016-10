Os vereadores Rômulo Ferreira (PSB) e Serginho do Chagas (PMDB), apesar de não conseguirem renovar o mandato, emitiram nota de agradecimento a população araguatinense pela votação alcançada no último domingo, 3.

Leia as notas:

NOTA

Eu Rômulo Ferreira venho de público agradecer a todos os 404 amigos e companheiro que muito me honraram com seu apoio e ajuda. Tenho a convicção que cumpri meu papel de cidadão, fazendo uma campanha limpa. Agradeço a cada voto, cada abraço e cada sorriso durante este processo.

Quero aqui também registrar que manterei minha casa de portas abertas para sempre receber e ajudar aqueles que precisarem, pois sou imensamente grato pelos 272 votos no meu querido distrito de Macaúba e os outros 132 no restante do município.

Abraço forte,

RÔMULO FERREIRA

NOTA

Agradeço aos araguatinenses pelos votos deste último domingo dia 2.

Esta campanha foi mais uma oportunidade de discutir os problemas e as melhores propostas para a nossa querida Araguatins, sobretudo, estar muito próximo do povo que sempre esteve ao meu lado e me apoiou.

Esta campanha me possibilitou repetir meu comprometimento com toda a sociedade e saiu dela não com o espírito abatido, mas em Deus, sabedor que tudo tem seu tempo. Fui o 11º vereador mais votado com 433 votos. Mas por questão de legenda, fiquei sem renovar meu mandato.

Quero enfatizar, como cidadão, que tenho o compromisso de continuar cuidando de nossa cidade de Araguatins com muito vigor e energia.

Sempre vou me empenhar e trabalhar por Araguatins para que a gente viva numa cidade mais humana e justa!

Sempre grato!

SERGINHO DO CHAGAS