Com a intenção de incentivar a leitura e divulgar produtos e serviços da biblioteca Professor Francisco Filho, o Campus Araguatins, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO), inicia nesta segunda-feira, 24, a III Semana do Livro e da Biblioteca, com o tema: “Literatura e Cultura do Tocantins”. O evento segue até quinta, dia 27.

A programação terá início com um café da manhã para os servidores e conta com várias atividades, como: momento ecumênico, exibição de filme, minicurso de auxiliar de biblioteca, momento literário, divulgação dos cursos ofertados pelo Campus Araguatins, projeto Chiquinha Gonzaga, apresentação teatral, exposição de artesanatos e da “Árvore do Conhecimento”.com poesias e fotos dos eventos realizados pela biblioteca.

Assim com nas outras edições, dentro da Semana do Livro e da Biblioteca ocorrerá a Semana do Perdão, nela os alunos que estão com livros em atraso poderão devolvê-los sem cobrança de multa.

Programação

24/10 – Segunda-feira

8h-Café da manhã de abertura com os servidores e momento ecumênico conduzido pelos grupos ABIF e Rejuvi.

Início da Semana do Perdão

25/10-Terça-feira

Exibição de filmes na sala de vídeo

11h30 – Mistério do Globo Ocular

15h30-Raimunda a Quebradeira

9h-10h e 15h-16h-Troca de livros no Projeto “Chiquinha Gonzaga”

26/10-Quarta-feira:

9 h às 10 h – Momento Literário com a servidora aposentada e escritora Irenildes Marques Amado

14-17h30- Minicurso: Auxiliar de biblioteca-Renilda e Elma

27/10-Quinta-feira:

8h-9h – Exposição dos stands dos cursos do ensino médio integrado às escolas estaduais – 9º ano

9h-10h-Apresentação Cultural de Dança dos alunos do Ensino médio do IFTO.

14 h-15h-Exposição dos stands dos cursos do Superior às escolas estaduais – 3º ano

15h-16h-Encerramento.