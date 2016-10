Com o objetivo de ajudar os profissionais a desenvolverem uma postura adequada no ambiente de trabalho e na entrevista de emprego, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas), por meio do Programa de Orientação Profissional e de Carreira (POPC) do Sistema Nacional de Emprego (Sine), finalizou na tarde de ontem, 26, o curso de Postura profissional e Relacionamento Interpessoais no ambiente de trabalho. Com carga horária de 30 horas, as aulas aconteceram no auditório do Sine de Araguatins e qualificou mais de 20 pessoas.

Para a diretora interina do Sine, Glaucia Branchinna, as capacitações tratam-se de mais uma opção para os profissionais apresentarem um diferencial ao se inserirem no mercado de trabalho ou conseguir o primeiro emprego. “O Sine oferece cursos de capacitação para quem está em busca de um emprego ou uma oportunidade de capacitação”, explica. Ela destaca ainda, que os cursos de qualificação são imprescindíveis para aqueles que almejam sucesso profissional.

Jhonatan Torres Fernandes, de 19 anos, que está à procura do primeiro emprego argumentou que as empresas estão cada vez mais seletivas na escolha de seus trabalhadores. “Sempre que tenho a oportunidade procuro fazer os cursos para aprimorar meu currículo. Não basta ter uma boa formação, o profissional precisa ter uma boa conduta que possa estabelecer bons relacionamentos no ambiente de trabalho”, disse.

“Aprendi muitas dicas que vão me orientar numa entrevista de emprego e conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, destacou o estudante Rafael Jesus Costa.

POPC

O Sine, através do POPC, oferta ao longo do ano cursos gratuito de capacitação profissional nas áreas de: “Autogestão em Atendimento ao Cliente”, “Arte de Falar em Público” “Marketing Pessoal” e “Postura Profissional e Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho”.

O objetivo do programa é oferecer orientação profissional formativa, inovadora e criativa de desenvolvimento profissional que possibilite ao trabalhador a sua inserção, reinserção, permanência no mercado de trabalho e crescimento na carreira. (Adriana Grigolo)