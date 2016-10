Atendendo ao pedido da 2° Promotoria de Justiça de Araguatins, em desdobramento às apurações oficiais no Inquérito Civil n° 01/2016/2ªPJ/Araguatins, de 18 de janeiro de 2016, que apura também evolução do preço dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) efetuou fiscalização surpresa em todos os postos de Araguatins no período de 28 a 30 de agosto do ano em curso, realizando testes de campo e coletas para análise laboratoriais, apresentando resultado neste dia 19.

Conforme Ofício n° 464/2016/SFI/URF-GO, de 05 de outubro de 2016, oriundo da Superintendência de Fiscalização do Abastecimento da referida agência reguladora, assinado pelo Coordenador de Atividades, Hugo Manoel Marcato Affonso, “Em ambas as situações não houve constatação de irregularidades relativas à qualidade”, ou seja, os postos de gasolina Tracy Anne, Rubão, Cristal, Coimbra e Goiás, independente da variação de preço, fornecem combustível de qualidade à população de Araguatins.

De acordo com o Promotor de Justiça, Doutor Décio Gueirado Júnior, as apurações continuam em andamento no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Araguatins. (Jorge Paulo Pontes da Silva)