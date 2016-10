Na tarde desta terça-feira, 4, o prefeito Lindomar Madalena (PSB), recebeu em seu gabinete o prefeito eleito, Cláudio Santana (PMDB), acompanhado de seu vice, Domingos Coimbra (PMDB). O encontro serviu para discutir sobre o processo de transição de governo.

Cláudio disse ao webjornal Folha do Bico que será formada uma comissão composta por cinco pessoas e a previsão para a indicação é dia 17. Cláudio não adiantou nomes que poderão fazer parte do grupo. O peemedebista contou ainda que na semana que vem, estará em Palmas e vai até Brasília, já tentar incluir junto a parlamentares, recursos antes da virada de ano. “Já começamos a trabalhar. O prefeito Lindomar se dispôs a permitir que tenhamos acesso a tudo para que possamos assumir o governo conhecendo a situação do município de forma mais profunda. Semana que vem estarei em Palmas e vou até Brasília, já para garantir dinheiro federal. Temos muito por fazer”, disse Santana.

Perguntado sobre nomes que devem compor o secretariado, Cláudio afirmou que já tem alguns nomes em mente, mas só fará o anúncio após a posse.

Por sua vez, o prefeito Lindomar Madalena afirmou que pretende fazer o possível para colaborar. “Vou indicar as pessoas que conhecem toda a administração e elas ficarão a disposição para atender tudo que a nova equipe precisar. Nosso objetivo é colaborar”, afirmou o prefeito.