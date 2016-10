A votação na maioria das cidades do Bico do Papagaio segue tranquila neste domingo, 5. Em Araguatins, maior colégio eleitoral da região, com 21 mil eleitores, os trabalhos começaram sem longas filas.

Em frente à escola Osvaldo Franco, uma das maiores concentrações de seções, os eleitores começaram a chegar e aguardar a abertura dos portões. Alguns disseram a nossa reportagem que preferem votar logo cedo para poder acompanhar mais tranquilamente o desenrolar do processo.

Tranquilidade também em outra escola que serve de local de votação, o Colégio Leônidas Gonçalves Duarte. Durante o período da manhã, a movimentação foi pacífica e houveram poucas filas.

Nos demais pontos tudo segue a mesma linha de tranquilidade.