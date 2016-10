A Assembleia Legislativa do Estado decidiu suspender as inscrições para o concurso da Casa de Leis pelo prazo de até 15 dias. Segundo o ato da mesa diretora número 5, lido em plenário, o objetivo o adiamento é para que a comissão possa tomar ciência do concurso e avaliar qualquer possível alteração necessária na realização do certame.

O ato cria uma comissão especial de deputados para acompanhar, analisar e fiscalizar a realização do concurso. Essa comissão será formada pelos deputados estaduais Zé Roberto (PT), Wanderlei Barbosa (SD), Elenil da Penha (PMDB), Ricardo Aires (PSB) e José Bonifácio (PR).

“Ela vai avaliar e inclusive elaborar tabelas, vencimentos, plano de cargos e salários, é uma coisa geral. Em até 15 dias, nós vamos nos basear muito no estudo do deputado Ricardo Aires que fez aquele sobre todos os salários de todos os poderes e que foi até mal compreendido mas que é o que pode começar a salvar o Estado dessa bancarrota”, afirmou José Bonifácio.

Ele é o autor do Projeto de Decreto Legislativo 49 que tinha como objetivo suspender a realização do certame, mas o projeto foi retirado de pauta pelo próprio deputado após deliberação sobre o ato da mesa diretora da Casa de Leis.

O edital foi publicado ontem, mesmo dia em que abriram as inscrições para o certame. O concurso está sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio) e contempla todos os níveis de escolaridade e os vencimentos podem chegar até R$ 25.406,66.