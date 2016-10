Após a conclusão da apuração dos votos, o Delegado Assis obteve 38.712 votos. O segundo colocado nas eleições foi o empresário Ildon Marques de Sousa, que obteve 36.224 votos seguido de Rosângela Curado com 28.967 votos, em quarto lugar Ribinha Cunha Filho, com 26.587 votos, Edmilson Sanches com 1.735 votos e Sandro Ricardo com 521 votos.