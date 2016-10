A Promotoria Agrária de Marabá recebeu integrantes da Associação de Moradores Balão II, III e IV. A promotora de Justiça Jane Cleide Silva Souza conduziu a reunião realizada no auditório do Ministério Público do Estado em Marabá.

A Associação procurou a Promotoria Agrária para tratar da ordem de reintegração de posse, da área do Complexo Mutamba em Marabá.

A área está ocupada há mais de 8 anos e está com ordem de reintegração em vias de ser cumprida pelo Comando de Missões Especial de Belém.

Os integrantes da Associação foram em busca do Ministério Público para pedir a intermediação da Promotoria junto ao Incra e ao proprietário da área, no sentido de buscar a negociação da Fazenda Cingano, que integra o Complexo Mutamba, para evitar o despejo de 70 famílias que estão no local e não teriam para onde ir.

“Como encaminhamento o Ministério Púiblico assumiu o compromisso de buscar reunião com o Incra, o proprietário , a Associação Balão e a Ouvidoria Agrária Nacional, buscando estabelecer diálogo acerca da compra e venda direta da área ou desapropriação para fins de reforma agrária”, afirmou a promotora de Justiça Jane Cleide.