O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Brasilândia do Tocantins, João Emídio de Miranda, convida os prefeitos eleitos a participarem do Seminário Novos Gestores, que ocorrerá dos dias 24 a 26 de outubro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Asa Sul, Brasília – DF. O evento é organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), tendo o apoio da ATM.

Como forma de incentivar a participação, a CNM custeará as despesas dos prefeitos durante os dias de evento (translado, hospedagem e almoço). O evento é direcionado aos gestores eleitos para o pleito 2017-2020, com o objetivo de ouvir os anseios dos que assumem a bandeira do municipalismo, bem como possibilitar a aproximação e a união do Municípios, ao apresentar alternativas para solução dos desafios na administração do seu Município.

Convite

O presidente da ATM convida os prefeitos eleitos a participarem do seminário. “Temos muitos desafios pela frente e devemos discutir em conjunto as soluções para os problemas que surgirão no decorrer dos próximos quatros anos. O evento será fundamental para a capacitação técnica dos prefeitos nas principais áreas da gestão pública e para a troca de experiências entre os gestores. Convoco todos a participarem deste importante encontro”, disse João Emídio, ao revelar que a ATM terá um stand no evento para apresentar a entidade e propiciar espaço de diálogo com os novos gestores.

O seminário ocorrerá em quatro momentos, sendo as datas de 24 a 26 de outubro destinadas ao encontro de prefeitos das Regiões Norte e Centro-Oeste. Em caso de dúvidas ou para confirmar as inscrições, a ATM recomenda o prefeito a contactar a equipe CNM pelo telefone (61) 2101-6655 ou pelo e-mail: centralrelacionamento@cnm.org.br.