No último sábado, 8, alunos do projeto de handebol “Futuro nas Mãos”, parceria entre a Polícia Militar e o Colégio Estadual Manoel Vicente de Souza, em Augustinópolis, sagraram-se vice-campeões estadual dos Jogos Escolares do Tocantins, fase realizada em Palmas-TO, na modalidade de Handebol masculino (15 a 17 anos).

Os campeões de todas as regionais realizadas dos JETs disputaram a vaga para representar o Tocantins nos jogos escolares brasileiros. Na ocasião, os alunos do Projeto “PM e Escola, Futuro nas mãos”, que é desenvolvido pelo 1º tenente Auricélio da Cruz e o sargento Rivanaldo Sousa com os alunos de Ensino Médio de Augustinópolis, chegaram a uma final inédita, na qual resultou no vice-campeonato. A segunda colocação no estadual escolar foi comemorada por alunos e os envolvidos no projeto por ser feito inédito, uma vez que representa o fruto de um trabalho social que vem sendo realizado desde 2004 em Augustinópolis.

O comandante do 9° BPM, maor Valdeonne Dias, comemorou bastante o resultado, fruto da parceria escola-polícia militar. Para ele, “a Polícia Militar deve estar inserida no corpo social não apenas cumprindo seu papel constitucional de assegurar a ordem pública, mas desenvolvendo projetos que priorizem e resolvam problemas sociais”. “Nesse aspecto, o esporte é uma excelente ferramenta de inserção social e fortalece o papel que a PM deve desempenhar”, finalizou.