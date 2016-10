Victtor Ribeiro, cantor de Augustinópolis, estará lançando nos próximos dias seu primeiro álbum Gospel intitulado “Guia Minha Vida”. O trabalho possui 15 canções inéditas e assinadas por grandes compositores de renome nacional e internacional como Anderson Freire, Rodrigo Wegner, Jaciene Rodrigues, Joel Corrêa e Saymon Diz. Ainda esse mês de outubro, sai a versão promocional.

Segundo Victtor Ribeiro, todas as músicas são belíssimas e abordam diversos temas cristãos: Adoração, Entrega, Sacrifício e outros. Em relação ao estilo musical adotado, Victtor diz que fez um projeto um pouco audacioso e suas músicas vão desde o estilo cristão sacro ao pop rock.

Ele bastante segue otimista quanto ao seu projeto musical, “Nossas vidas são repletas de sonhos, e esse é só um dos muitos sonhos que tenho. Estou com o coração agradecido á Deus, minha família, amigos, ao meu Produtor Musical, Wagner Rodrigues do Stúdio Brother, compositores e parceiros pelo apoio, força, dedicação e carinho que tenho recebido durante a produção desse CD. E espero que as minhas canções venham tocar o coração das pessoas e lembra-las que Deus existe”. Como está sendo uma surpresa para muitas pessoas que não conheciam Victtor Ribeiro como cantor, pergunto a ele se o mesmo se considera um grande interprete, ele responde de forma bem simples e humorada “Deixei Deus agir (rsrsr)”

O lançamento oficial do CD está previsto para o dia 09 de dezembro em Augustinópolis. O show contará com uma grande estrutura de som, palco, luz e participações especiais de outros cantores. Já está previsto também a realização de uma pequena tour com 18 (dezoito) apresentações por algumas cidades do Tocantins, Pará e Maranhão agora em dezembro. (Assessoria)