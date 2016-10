Os acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Unitins do Campus de Augustinópolis, realizaram o projeto “ITR – Declarando com Sucesso”, que tem como objetivo orientar os contribuintes locais, sobre a declaração do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (ITR), e com o intuito de propor aos acadêmicos do curso, especificamente, alunos que cumprem carga horária de estágio supervisionado obrigatório, o acesso à prática contábil.

Os participantes do evento contribuíram com 2 kg de alimentos que foram doados para famílias carentes do município de Augustinópolis. Para os professores que estiveram à frente do evento, o projeto foi de grande relevância para o curso, pois além de destacar a visibilidade do mesmo para a comunidade interna e externa, pode contribuir com o aprendizado dos alunos, que viveram na prática as rotinas da profissão.Os docentes também destacaram que dessa maneira a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) cumpre o seu papel social, que é de produzir e socializar conhecimentos.

O projeto aconteceu no dia 16 de setembro de 2016, organizado pela coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Gisele Leite. (Tamires Rodrigues dos Santos)