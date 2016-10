A Segunda Câmara do Tribunal de Contas Estado (TCE), julgou irregular, as contas do Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis, do exercício financeiro de 2013, o ordenador de despesas terá que arcar com imputação de débito no valor de mais de R$ 11 mil, além multas.

O Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis, em 2013 estava sob a gestão de Yatha Anderson Pereira Maciel. Ao gestor foi imputado débito, e solidariamente a Francisco Marcelo Lira Chagas, responsável pelo Controle Interno, no valor total de R$ 11.120,00. Ambos terão que arcar com multa no valor de 10% da imputação dada anteriormente.

O gestor, Yatha Anderson Pereira Maciel, terá que pagar multa individual no valor de R$ 500,00. O responsável pelo controle interno também arcará com multa no valor de R$ 250,00.