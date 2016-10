Natural de São José do Egito-PE, Gilton Venâncio ou popularmente chamado de Giltão, já exerceu várias funções em diversos órgãos e secretarias, mas foi na política que se especializou. Servidor público legislativo, Giltão é conhecido no meio político por atuações em diversas campanhas políticas.

Articulista e especialista em marketing de rua, suas atuações no meio político rendeu o convite do deputado Amélio Cayres (SD), para coordenação da campanha do então candidato Júlio Oliveira à Prefeitura de Augustinópolis. Giltão conseguiu se destaca por seu estilo motivador e estrategista.

Júlio Oliveira estava 27 pontos atrás da adversária, segundo as pesquisas internas. Com uma campanha de poucos recursos, coube a Giltão a missão de empolgar a militância, vereadores, juventude e demais apoiadores.

Suas palestras motivacionais e seu estilo de confiança, conquistaram a todos com seu carisma e carinho. Giltão montou estratégias que com poucos recursos, mas com muitas criatividade conseguiram conquistar a militância. Daí surgiu inúmeros movimentos que se espalharam pela cidade e transformou o que era impossível na maior vitória da história de Augustinópolis.

Foi sem dúvida a maior surpresa da região, um candidato com poucos recursos, tirar uma diferença é superar em quase 8% a frente, mesmo em cima de um caminhão como palco.

A metodologia adotada por Giltão conseguiu tornar a campanha alegre e vibrante, sem ataques ou xingamentos, mas levando ao eleitor a mensagem de um projeto de renovação e mudança.

Comícios, caminhadas, carreatas, reuniões, Pit Stop, Point 10, Esquenta 10 e a grande sensação as “Juliets” que no início foi duramente criticado pelos adversários e depois até copiados transformou na sensação da campanha, onde diversas pessoas passaram a participar, inclusive crianças.