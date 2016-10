Um fato bastante inusitado aconteceu em Augustinópolis, na tarde dessa quinta-feira, 6. Um pai acionou a Polícia Militar ao perceber que o filho, um adolescente de 15 anos, estava traficando entorpecentes na casa da própria família.

O pai percebeu que a movimentação em sua casa estava fora do normal, pois havia um entra e sai de pessoas estranhas à procuro do seu filho adolescentes. Ao realizar uma busca no interior da residência, o genitor encontrou 10 (dez) embrulhos de maconha, droga esta que estava sendo comercializada pelo adolescente. Assim, acionou a Polícia Militar que efetuou a apreensão em flagrante do adolescente, que foi encaminhado À Central de Flagrantes de Augustinópolis.

Amor: A atitude do pai, além de corajosa, traduz todo cuidado e amor para com seu filho. A maioria dos pais prefere fechar os olhos para o problema e, muitas vezes, acabam dando guarida para os filhos. Depois, quando acordam, já é tarde demais. (Ascom 9º BPM)