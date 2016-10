Começou nesta terça-feira, 4 e segue até dia 1/11, na Escola Municipal Pequeno Príncipe, em Augustinópolis, o curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), Currículo Pais.

Cerca de 35 pais participam da capacitação, ministrada pelo 1º tenente Vágner Vila Nova da Silva. O objetivo é capacitar os pais para ajudarem seus filhos a tomarem decisões positivas. O conteúdo curricular consiste em cinco aulas de uma hora e meia cada, ministradas uma vez por semana. São transmitidas aos pais informações relevantes sobre drogas, violência e informações sobre como orientar seus filhos, criando um ambiente positivo para o desenvolvimento pessoal e cognitivo. Ao final, cada pai receberá um certificado, que será entregue na formatura, com data ainda a ser agendada.

Para o Comandante do 9º BPM, major Valdeonne Dias, “é muito positiva a iniciativa de capacitação dos pais, pois, juntamente com as aulas que são ministradas aos filhos, toda a família colabora para que haja um ambiente saudável e harmônico, facilitando a convivência e diminuindo os conflitos causados pelo uso indevido de drogas”, finalizou. (Ascom 9º BPM)