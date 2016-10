Na próxima quarta-feira, 12, é comemorado o Dia das Crianças, e o Campus Augustinópolis, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia, desenvolve o projeto Hora de Doar, e uma programação especial para este dia.

Os objetivos do projeto são proporcionar diversão para as crianças da Paróquia, evangelizá-las, além de levar ao conhecimento da comunidade que a Unitins está aberta a participar de ações filantrópicas no município.

No Campus Augustinópolis haverá um ponto de captação de brinquedos para doação. Abaixo, confira a programação completa do Dia das Crianças na Igreja Nossa Senhora de Aparecida, no Bairro Boa Vista. (Erica Regina de Farias Ferreira)