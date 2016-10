Policiais Civis da Delegacia de Augustinópolis, prenderam no final da tarde da última segunda-feira, 3, Valéria Pereira da Silva, 19 anos de idade. Ela é suspeita pela prática do crime de tráfico de drogas e foi capturada na região central da cidade, com dezenas de porções de crack e cocaína.

Conforme informações do delegado regional Eduardo Morais Artiaga, por volta das 17hs, os agentes receberam denúncia anônima, informando que uma mulher tinha acabado de chegar a cidade, em uma Van, procedente de Imperatriz – MA , trazendo consigo, uma considerável quantidade de drogas e que estaria em frente a uma cerâmica aguardando um moto táxi.

Com base nessas informações, os policiais civis foram até o local, sendo que no caminho, abordaram um moto taxista, o qual levava uma mulher na garupa. Após realizar buscas no interior da mochila que a mulher carregava, os agentes localizaram e apreenderam 106 pedras de crack, além de 37 papelotes de cocaína.

Ao delegado, Valéria disse que havia recebido uma ligação de uma mulher chamada Cláudia, residente na zona rural de Axixá, a qual pedia para a autuada transportar certa quantidade de drogas para Augustinópolis e entregar para um homem, que iria encontrá-la, próximo ao Colégio Santa Genoveva. Em depoimento, a mulher afirmou ainda que pelo serviço, ganharia a quantia de R$100,00.

Valéria Pereira da Silva foi levada à Central de Atendimento da Polícia Civil de Augustinópolis, onde o delegado Evandro Gomes Pereira, a autuou em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis, a suspeita foi colocada à disposição do Poder Judiciário e aguarda vaga no sistema carcerário feminino do Estado.