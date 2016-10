Na próxima segunda-feira, dia 17, a Promotoria Pública de Augustinópolis, vai realizar Audiência Pública, para discutir a situação dos estudantes do 3ª ano do ensino médio, com relação ao ENEM/2016. A Promotoria teme que os estudantes sejam prejudicados com a greve em curso na educação estadual e pretende discutir uma alternativa.

Foram convidados diretores de escolas que ofertam o ensino médio, líderes de turma de 3º ano do ensino médio, bem como o Sindicato dos Servidores Público da Educação.

A Audiência Pública acontece na sede da Promotoria de Justiça de Augustinópolis, às 9h.