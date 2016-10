Por força de um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio, a Polícia Militar (PM) realizou na terça-feira, 25, a detenção de um indivíduo, com idade não revelada e já conhecido por alguns integrantes da Polícia Militar (PM) do Estado do Tocantins de fazer parte do mundo do crime no Estado do Maranhão, precisamente na cidade de Imperatriz.

A PM realizava patrulhamento pelo centro da cidade quando deparou com o autor. Em contato com a 10º Delegacia Regional de Imperatriz-MA, os militares obtiveram a informação que havia contra o autor um Mandato de Prisão em aberto, expedido pelo Dr. Adolfo Pires da Fonseca, titular da 2ª Vara da Família de Imperatriz, pela prática do crime, ocorrido em maio desse ano.

O Autor foi levado para a Delegacia local e recambiado à Imperatriz pelos Agentes da Policia Civil daquele Estado. (Ascom 9 BPM)