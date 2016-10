Com pena privativa de liberdade, Magno César D’Abadia Pereira, procurado da Justiça de Brasília, 32 anos de idade e natural de Goianésia-GO foi preso na manhã deste sábado, 29, pela Polícia Militar (PM) após confirmação vinda do sistema de informações do Governo Federal, em que apontava o autor como procurado da Justiça.

A PM chegou até o suspeito por meio de uma ligação via 190, onde o denunciante repassou que o detido com comportamento inteiramente suspeito se encontrava nas proximidades de sua propriedade.

O acusado deixou o local antes da chegada da PM. Com apoio de populares e militares que se encontravam de folga, o suspeito foi localizado escondido em um matagal próximo ao Povoado Lagoa Leste. Ele foi apresentado ao Delegado de Plantão da Central de Flagrante em Augustinópolis. (Com informações da Ascom 9º BPM)