Na noite desta segunda-feira, 24, três pessoas foram detidas e quatro armas de fogo apreendidas pela Polícia Militar (PM) durante abordagem policial. A primeira ocorrência aconteceu por volta das 19h30, em um setor da cidade envolvendo dois lavradores embriagados, 23 e 24 anos de idade.

A PM recebeu denúncia anônima por meio de telefonema celular, que os autores estariam efetuando disparos de espingardas em via pública, prática que há tempo se repetia sempre que os autores faziam uso de bebidas alcoólicas, disse o denunciante. Durante as diligências, a PM localizou os suspeitos e com eles foram localizadas três espingardas tipo por fora, bate bucha.

Três horas depois, durante patrulhamento, a PM suspeitou do veículo Fiat Linea, placa KNU 9496 da cidade de São Gonçalo-RJ, conduzido pelo eletricista de 40 anos, o qual circulava pelo centro da cidade e resolveu persegui-lo. Já nas proximidades do município de Sítio Novo, com reforço da PM daquele destacamento, os policiais abordaram e encontraram dentro do carro uma pistola calibre 380, com 13 munições intactas.

Os autores, as armas de fogo e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia em Augustinópolis para os procedimentos legais. (Ascom 5 BPM)