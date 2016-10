Uma ossada humana foi encontrada às margens da TO-134, rodovia que liga Axixá do Tocantins a São Bento, no Bico do Papagaio. A Polícia Militar disse que chegou ao local após uma denúncia anônima, na noite deste domingo (30).

Segundo a PM, o crânio estava quebrado. Perto do cadáver, foram encontrados um recipiente de álcool vazio e uma carteira, que provavelmente é da vítima. O objetivo estava parcialmente queimado. A suspeita é que o corpo pode ter sido incendiado, mas só os exames periciais poderão confirmar as causas da morte.

Dentro da carteira, os policiais encontraram R$ 90 e documentos pessoais em nome de Gumercindo Pereira Barbosa, de 53 anos, natural de Itaguatins.

A perícia recolheu a ossada e levou para o IML de Augustinópolis. Posteriormente, o cadáver deve ser encaminhado para Palmas, onde passará por exames. Segundo a polícia, a suspeita é que a vítima tenha morrido há mais de dois meses. (G1)