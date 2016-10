Um homem foi morto com diversas facadas no início da tarde desta quinta-feira, 6, em uma estrada vicinal que corta a fazenda do ex-deputado federal, Osvaldo Reis, no município de Buriti do Tocantins.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. O nome da vítima ainda não foi divulgado.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta, abordaram a vítima e o garupa desferiu diversos golpes na região do tórax e cabeça. As testemunhas ainda disseram que a vítima estava na região a poucos dias e era de São Domingos da Araguaia-PA.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados para tomar as providências.

A principal suspeita é que o crime tenha sido vingança.