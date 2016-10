Por volta das 13h, do último sábado, 15, o torneiro soldador de 28 anos, residente em Buriti do Tocantins, que não teve seu nome e imagens fornecidos pela Polícia Militar, foi conduzido à Delegacia de Polícia na cidade de Augustinópolis após ser detido pela PM suspeito de furtar a Moto Titan 150 Fan, cor vermelha, placa QKE 1409 de Esperantina. O veículo se encontrava escondido na casa do autor em um setor da cidade.

A PM chegou até o suspeito por meio de uma ligação. A recuperação da moto e a detenção do acusado contaram com o apoio do serviço de inteligência do 9º BPM. A vítima, motorista de 36 anos acompanhou a ocorrência até à Delegacia, para onde foram conduzidos o suspeito e a veículo. (Ascom 9 BPM)