O governador Marcelo Miranda recebeu na tarde desta quinta-feira, 13, os prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo Partido Verde em 13 municípios tocantinenses. Os novos gestores estiveram no gabinete do governador acompanhados da vice-governadora, Cláudia Lelis, e do presidente estadual da sigla, Marcelo Lelis.

Entre eles estava o prefeito eleito de Cachoeirinha, Paulo Macedo, acompanhado de seu vice, Chico Fuboca e dos vereadores Ranniery Miranda (PP), Neto Pires (PTB) e Edivaldo Gomes (PMDB).

Marcelo Miranda deu as boas vindas e colocou o Governo do Estado à disposição dos novos gestores e os alertou para a necessidade de um conhecimento profundo da realidade de cada prefeitura no momento da transição. “Recebo a todos, sem qualquer distinção e independentemente de partidos. Precisamos somar esforços no sentido de atender aos anseios da população do Tocantins”, ressaltou o governador.

Paulo Macedo aproveitou para solicitar do governador apoio para recuperação de asfáltica, construção de uma feira coberta e de uma garagem municipal.

Ao todo, participaram da audiência 13 prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo Partido Verde.