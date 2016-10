Após avaliação, o Corpo de Bombeiros decidiu cancelar a realização do Círio Fluvial em Marabá, no sudeste do Pará, por motivos de segurança. De acordo com os bombeiros, o baixo nível do rio Tocantins impede a navegação das embarcações de forma segura, já que há risco de colisão com pedras e bancos de areia.

De acordo com os organizadores da procissão, a decisão foi tomada após equipes dos bombeiros e os diretores da festividade percorrerem o rio em uma vistoria realizada nesta semana.

A Romaria Fluvial ocorre sempre no sábado que antecede o Círio no municípioe conduz a imagem de Nossa Senhora até a Catedral da Marabá Pioneira, de onde sai a romaria principal no terceiro domingo de outubro. No ano passado, cerca de 120 mil pessoas participaram do Círio, segundo a organização do evento.

Com a mudança, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré sairá às 14h da Paróquia São Francisco Cidade Nova para o Santuário Nossa Senhora de Nazaré, e deixará o Santuário para a Paróquia São Félix de Valois. O percurso será o mesmo, mas ao invés de seguir para o rio, percorrerá apenas a orla.