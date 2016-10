Moradores dos municípios de Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia, ambos no estado do Pará e que fazem divisa com Araguatins, estão preparando para esta sexta-feira, 21, o bloqueio por tempo indeterminado da rodovia BR-230 (Transamazônica), na ponte sobre o Rio Araguaia.

Mais uma vez os moradores locais cobram do Governo Federal, a pavimentação do trecho de 12km que permanece há mais de 10 anos sem finalização, proliferando buracos e poeira, que segundo os habitantes tem atrapalhado a circulação de veículos, mercadorias e provocado doenças.

No dia 25 de julho de 2013, os moradores fizeram um protesto do mesmo tipo que só chegou ao fim, no dia 31 de julho, após o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Jorge Ernesto Pinto Fraxe, receber representantes do grupo na sede do órgão em Brasília. O diretor geral se comprometeu a recuperar todo o trecho da rodovia até Marabá e concluir os dois trechos sem asfalto na época.

A recuperação foi feita do trecho já asfaltado até Marabá e dos dois intervalos sem asfalto apenas um foi pavimentado, deixando o outro até hoje sem ser concluído e motivo da manifestação de sexta-feira.

Desta vez, os moradores prometem deixarem o local, apenas quando as máquinas já estiveram trabalhando.