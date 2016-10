Com 100% dos votos válidos apurados, Darci Lermen (PMDB) foi eleito o novo prefeito de Parauapebas (2017 – 2020). Desde o início o peemedebista liderou a disputa, mantendo margem de segurança para o seu principal adversário, o prefeito Valmir Mariano (PSD). E assim obteve 41,87% dos votos válidos (52.049), contra 47.918 (38,55%) do atual prefeito que tentava à reeleição, se manter no Palácio do Morro dos Ventos. Apesar de Darci ter liderado toda a apuração, a diferença oscilava entre 2 mil a 3 mil votos, em alguns momentos chegou a mil e no final passou dos quatro mil de diferença.

O resultado confirmou o que as pesquisas apontavam, em sua maioria, Darci à frente na disputa eleitoral. A “capital do minério” terá novamente o ex-petista, agora no PMDB como mandatário da política municipal. Sairá um grupo político e entrará outro no poder. (Blog do Branco)