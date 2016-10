Segundo a deputada federal, Júlia Marinho (PSC), esposa do vice-governador do estado do Pará, Zequinha Marinho (PSC), o diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Valter Casimiro Silveira, estará nesta terça-feira, 25, no estado do Pará, na divisa com o estado do Tocantins, para negociar com moradores dos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina, a desobstrução da estrada e inicio das obras de pavimentação do trecho de 12 km, da rodovia BR-230 (Transamazônica).

Júlia Marinho esteve pessoalmente neste domingo, 23, no ponto do protesto, na ponte que liga o Tocantins ao Pará. Ele conversou com os moradores e falou por telefone com Valter Casimiro, usando o modo viva voz, para que os populares também ouvissem a conversa.

Pelo telefone, Valter Casimiro confirmou que estará na terça-feira, no Pará e selou um pré-acordo com os moradores.

Ainda na conversa preliminar, foi sugerido que o Exercito assuma a pavimentação do trecho, fato que ajudou a apaziguar os ânimos, pois os moradores já não acreditam mais nas empresas contratadas e também no governo. O Exercito teria mais credibilidade junto aos populares. Caso se confirme o acordo, a rodovia poderá ser liberada ainda nesta terça.

Enquanto o problema não é resolvido, motoristas estão buscando caminhos alternativos para driblar o problema.