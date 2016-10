Foi publicado o edital de licitação no site do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para construção da Ponte que liga a cidade de Xambioá, no Bico do Papagaio a São Geraldo, no sudeste do Pará.

A obra está contemplada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem custo total estimado em R$ 160 milhões, sendo de R$ 100 milhões já garantidos no orçamento 2016 por meio de emenda da bancada federal, de caráter impositivo.

A ponte, com 1.721 metros de extensão, será construída no trecho da BR-153 que interliga as malhas viárias dos Estados do Tocantins e Pará. Atualmente, a travessia no trecho é realizada por meio de balsas, gerando transtornos à logística de escoamento da produção local e regional.

Uma antiga reivindicação da população, tanto do Estado do Tocantins como do Estado do Pará. “A rodovia BR-153 é considerada o principal eixo de escoamento da produção agropecuária das regiões de produção do Tocantins e do Pará, onde, a construção da Ponte e seus acessos irão otimizar os custos com transportes dos veículos que trafegam com destino às Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Além de ser um importante eixo de ligação entre as regiões norte e do centro do país, a rodovia BR- 153 permite a integração multimodal entre a ferrovia Norte-Sul e a hidrovia Tocantins/Araguaia”, destacou Vicentinho Júnior.

Veja edital AQUI