Em nota veiculada na noite deste domingo (30), o candidato à prefeitura de Belém pela Frente Juntos pela Mudança (PSOL, PDT, PPL e PV), Edmilson Rodrigues, afirma não reconhecer a reeleição de Zenaldo Coutinho (PSDB) à prefeitura de Belém. O motivo seria a cassação da candidatura do Tucano pela Justiça Eleitoral e denúncias de irregularidades.

O segundo turno das eleições foi definido com a vitória de Zenaldo com 54,33% dos votos contra 47,67% para Edmilson.

Conforme explica a nota, a candidatura de Zenaldo Coutinho está cassada e a validação do resultado depende da decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A chapa de Zenaldo recorreu da sentença o que lhe permitiu seguir com campanha e ser votado neste domingo.

A denúncia envolve a utilização ostensiva da máquina pública, incluindo recursos, servidores e os canais oficiais de comunicação da prefeitura, para a promoção pessoal de Zenaldo, propaganda eleitoral em período proibido e abuso do poder político e econômico. São mais de 40 vídeos produzidos com dinheiro público, veiculados nas redes sociais e no site da administração. (Diário do Pará)