O deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM), filho do ex-governador Siqueira Campos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Instituto Ortopédico de Palmas (IOP) desde ontem com uma paralisia do lado esquerdo do rosto.

Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, a paralisia é em decorrência de fortes dores de cabeça que o deputado vinha sentindo há algum tempo. Exames realizados, como uma tomografia, não indicaram uma causa para ocorrido, informou a assessoria.

O parlamentar ficará internado por mais dois dias para se recuperar e não estaria sabendo da operação da Polícia Federal que ocorre hoje e envolve seu pai. (Jornal do Tocantins)