Foi liberado na tarde desta segunda-feira (31) o trecho da rodovia BR-222, próximo ao município Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, que estava interditado desde às 9h da manhã de hoje. Os índios da etnia Gavião cobravam o cumprimento de um acordo feito com a Eletronorte para o fornecimento de energia em sete aldeias, mas até agora nada foi feito.

A rodovia foi liberada depois que um representante da Eletronorte garantiu que uma reunião para discutir as reivindicações será realizada na quinta-feira (3) com representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Eletronorte e da Centrais Elétricas do Pará (Celpa).

Os índios mantêm um caminhão da concessionária de energia preso e uma das aldeias e duas carretas carregadas de madeiras estacionadas em baixo das linhas de transmissão de energia até o dia que a reunião aconteça.