Neste final de semana de acordo com informações o motorista do caminhão estava em visível estado de embriagues. A carreta transportava oito carros usados e perdeu o controle na BR 226, a cerca de 02 km de Grajaú na altura do km 412 em frente ao setor Industrial de Gesso de nossa cidade. Trabalhadores que estavam no setor Industrial registraram em fotos e vídeos, o momento em que o caminhão queimava.

A policia militar, a brigada de incêndios e outros órgão competentes, chegaram ao local, para dar apoio à situação. O motorista do cargueiro não teve ferimentos graves, ou queimaduras.

O que ocasionou o incêndio no caminhão, foi a rede elétrica do local, devido o mesmo ter colocado abaixo um poste de eletricidade. (Blog Realidade na Tela)