Moradores de Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia, municípios paraenses que fazem fronteira com Araguatins, bloquearam o trânsito na rodovia BR-230 (Transamazônica) na cabeceira da ponte que liga o Tocantins ao Pará, nas primeiras horas na manhã deste sábado, 22.

A reivindicação é pela finalização da obra de pavimentação dos 12km restante da rodovia que está parada há quase 15 anos. Segundo os moradores do povoado Jarbas Passarinho e das fazendas da região, a falta de pavimentação tem trazido prejuízos e diversos desconfortos.

Os manifestantes estão liberando somente a passagem de pedestres, ambulâncias e viaturas policiais.

O grupo afirma que só deixará o local após o início das obras, pois este seria o terceiro bloqueio realizado pelos moradores, que nas ocasiões anteriores, abdicaram da manifestação mediante compromisso do Governo Federal, em concluir a obra. Fato que nunca foi cumprido.