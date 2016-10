Um tragedia em família abalou o bairro São Benedito, na cidade de Timon-MA. Um homem identificado pelo nome de Anderson Fernando, matou sua companheira com golpes de faca e depois tirou sua própria vida.

De acordo com informações, as suspeitas que a tragédia aconteceu na sexta-feira, 28, mais os corpos só foram encontrados na manhã deste domingo, 30, depois que parentes e vizinhos sentiram a falta do casal.

Suspeitando que a ausência dos dois não era normal e algo tinha acontecido, parentes e vizinhos decidiram arrebentar a porta da casa do casal, localizada na avenida Luis Firmino de Sousa. Ao adentrarem na casa encontraram os dois mortos

O corpo da mulher foi encontrado ao lado da cama com fios elétricos enrolados no pescoço.

Já o corpo de Anderson foi encontrado pendurado também com fios elétricos.

Os corpos do casal foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Timon. (Com informações do Blog Cozinhado o Galo)