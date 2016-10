O Ministério da Educação divulgou na terça-feira, 4, os resultados por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2015. Das 100 escolas do Tocantins com as maiores médias nas provas objetivas, apenas 5 são do Bico do Papagaio e ficam nos municípios de Tocantinópolis, Xambioá, Ananás e Nazaré.

São elas: Colégio Dom Orione e Centro de Ensino Médio Girassol de Tempo Integral Darcy Marinho , ambas em Tocantinópolis; Colégio Estadual José Bonifácio, de Xambioá; Centro de Ensino Médio Cabo Aparício Araújo Paz, de Ananás e Escola Estadual Piacava, em Nazaré.

Todos os anos, o governo federal divulga a nota média que os alunos de uma escola tiveram no Enem. O requisito para a escola ser incluída na divulgação é que pelo menos 50% dos alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em um determinado ano tenham feito a prova do Enem. Se a sua escola não aparece na planilha geral, o motivo pode ser que ela não preencheu este requisito.

Em relação ao Enem 2015, foram divulgadas as notas de 14.998 escolas públicas e privadas brasileiras. O governo sempre divulga as médias de cada uma das quatro provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza) e da prova de redação. A média aritmética das provas objetivas que originou a listagem acima foi calculada pelo G1.

O MEC ressalta que a comparação de escolas apenas pela nota do Enem não é adequada, porque não leva em consideração outros fatores determinantes para a qualidade de ensino de cada instituição, como a formação e professores, o tamanho da escola, a seleção de alunos e o padrão de vida das famílias dos estudantes.

Veja a lista das 100 melhores no Tocantins:

1) Colégio Olimpo Unidade II (Palmas) – Privada – 647,92

2) Colégio Dom Bosco Integral (Palmas) – Privada – 645,99

3) Colégio Coc Palmas (Palmas) – Privada – 630,16

4) Centro Educacional de Gurupi (Gurupi) – Privada – 622,50

5) Colégio Bernardo Sayao de Gurupi (Gurupi) – Privada – 616,51

6) Colégio Marista Palmas (Palmas) – Privada – 614,55

7) Colégio Olimpo (Araguaína) – Privada – 610,62

8) Instituto de Ensino Dom Bosco do Tocantins Ltda (Palmas) Privada – 582,59

9) Centro Educacional São Francisco de Assis (Palmas) – Privada – 581,69

10) Centro Educacional Martinho Lutero Ulbra (Palmas) – Privada – 579,93

11) Colégio Nabla e Vestibulares (Palmas) – Privada – 578,53

12) Colégio Dom Bosco Centro (Palmas) – Privada – 578,53

13) Colégio Unidade de Palmas (Palmas) – Privada – 578,38

14) Col Albert Einstein (Colinas do Tocantins) – Privada – 568,58

15) Col Sta Cruz (Araguaína) – Privada – 565,84

16) Col Sagrado Coração de Jesus (Porto Nacional) – Privada – 558,00

17) Col Comercial Impacto (Guaraí) – Privada – 532,81

18) Escola Adventista de Gurupi (Gurupi) – Privada – 528,80

19) Colégio Palmas Ltda Me(Palmas) – Privada – 527,86

20) Colégio São Geraldo (Paraíso do Tocantins) – Privada – 527,15

21) Colégio Pentagono (Palmas) – Privada – 525,20

22) Educandario Objetivo de Araguaína (Araguaína) – Privada – 524,06

23) Colégio da Polícia Militar do Estado do Tocantins (Palmas) – Estadual – 508,69

24) Rv Educacional Ltda (Gurupi) – Privada – 508,52

25) Supremo Palmas de Ensino Ltda EPP (Palmas) – Privada – 506,59

26) Colégio Adventista de Araguaína (Araguaína) – Privada – 505,91

27) Centro Educacional de Colinas (Colinas do Tocantins) – Privada – 505,32

28) Col Tocantins (Miracema do Tocantins) – Estadual – 504,25

29) Col Pré Universitário de Araguaína (Araguaína) – Estadual – 500,81

30) Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins(Paraíso do Tocantins) – Estadual – 497,08

31) Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida (Araguaína) – Estadual – 496,01

32) Escola Estadual Dr Joaquim Pereira da Costa (Gurupi) – Estadual – 492,91

33) Centro de Atividade do Trabalhador (Araguaína) – Privada – 492,21

34) Centro de Ensino Médio Tiradentes (Palmas) – Estadual – 491,99

35) Colégio João XXIII (Colinas do Tocantins) – Estadual – 491,10

36) Colégio Dom Orione (Tocantinópolis) – Estadual – 490,70

37) Colégio João de Abreu (Dianópolis) – Estadual – 488,50

38) Col Est Anita Cassimiro Moreno (Aliança do Tocantins) – Estadual – 488,31

39) Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday (Palmas) – Estadual – 486,83

40) Centro de Ensino Médio Paulo Freire (Araguaína) – Estadual – 485,44

41) Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Rachel de Queiroz (Palmas) – Estadual – 485,16

42) Esc Est Frederico José Pedreira Neto (Palmas) – Estadual – 484,72

43) Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho (Gurupi) – Estadual – 484,71

44) Centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia (Palmas) – Estadual – 482,90

45) Centro de Ensino Médio de Gurupi (Gurupi) – Estadual 482,32

46) Colégio Agricola Dom Bosco (São Salvador do Tocantins) – Privada – 480,88

47) Escola Estadual Madre Belém (Palmas) – Estadual – 480,51

48) Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula (Miracema do Tocantins) – Estadual – 480,42

49) Colégio Estadual Professora Ranulfa (Aurora do Tocantins) – Estadual – 480,30

50) Colégio Estadual Duque de Caxias (Palmas) – Estadual – 477,46

51) Colégio Estadual São José (Palmas) – Estadual – 477,41

52) Centro de Ensino Médio Oquerlina Torres (Guaraí) – Estadual – 477,37

53) Colégio Dr Dante Pazzanese (Formoso do Araguaia) – Privada – 477,27

54) Centro de Ensino Médio Bom Jesus (Gurupi) – Estadual – 476,92

55) Colégio Estadual de Cristalândia (Cristalândia) – Estadual – 476,41

56) Col Est Dom Alano (Peixe) – Estadual – 474,58

57) Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro (Arraias) – Estadual – 474,54

58) Escola Estadual Francisco Pereira Felício (Colinas do Tocantins) – Estadual – 472,55

59) Colégio Alvo (Palmas) – Privada – 472,42

60) Centro de Ensino Médio Presidente Castelo Branco (Colinas do Tocantins) – Estadual – 471,04

61) Cem Professor Florencio Aires (Porto Nacional) – Estadual – 470,98

62) Col Est José Bonifácio (Xambioá) – Estadual – 470,35

63) Col Est Prof Aureliano (Taguatinga) – Estadual – 469,78

64) Esc Est Castro Alves (Santa Fé do Araguaia) – Estadual – 469,73

65) Centro de Ensino Médio Girassol de Tempo Integral Darcy Marinho (Tocantinópolis) – Estadual – 469,28

66) Centro de Ensino Médio Dr José Aluísio da Silva Luz (Araguaína) – Estadual – 468,86

67) Centro de Ensino Médio Cabo Aparicio Araújo Paz (Ananás) – Estadual – 468,69

68) Colégio Estadual de Talisma (Talismã) – Estadual – 468,45

69) Centro de Ensino Médio Santa Terezinha (Miracema do Tocantins) – Estadual – 468,07

70) Centro de Ensino Médio de Taquaralto (Palmas) – Estadual – 467,95

71) Centro de Ensino Médio Castelo Branco (Araguaína) – Estadual – 467,42

72) Colégio Estadual Adelaide Francisco Soares (Jaú do Tocantins) – Estadual – 467,40

73) Col Est Guilherme Dourado (Araguaína) – Estadual – 466,82

74) Col Est Serra das Cordilheiras (Colméia) – Estadual – 466,80

75) Esc Est Joaquim Francisco de Azevedo (Taipas do Tocantins) – Estadual – 466,77

76) Centro de Ensino Medio Castro Alves (Palmas) – Estadual – 466,68

78) Colégio Estadual Olavo Bilac (Sucupira) – Estadual – 466,68

79) Col Est Tiradentes (Formoso do Araguaia) – Estadual – 466,64

80) Col Est Ada De Assis Teixeira (Goiatins) – Estadual – 466,41

81) Cem Félix Camoa I (Porto Nacional) – Estadual – 465,81

82) Escola Estadual Major Juvenal Pereira de Souza (Fortaleza do Tabocão) – Estadual – 464,44

83) Colégio Estadual Padrão (Brejinho de Nazaré) – Estadual – 464,20

84) Col Est Antenor Barreira (Goianorte) – Estadual – 463,94

85) Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Meira Matos (Aparecida do Rio Negro) – Estadual – 463,77

86) Escola Estadual Tarso Dutra (Cariri do Tocantins) – Estadual – 463,26

87) Col Est Profª Silvandira Sousa Lima (Araguaína) – Estadual – 462,99

88) Colégio Estadual Joaquim de Sena e Silva (Combinado) – Estadual – 462,80

89) Col Est Juscelino Kubtschek (Presidente Kennedy) – Estadual – 462,79

90) Colégio Estadual José Luiz Siqueira (Wanderlândia) – Estadual – 462,69

91) Escola Estadual Carmenia Matos Maia (Porto Nacional) – Estadual – 462,47

92) Col Est Professora Oneides R De Moura (Palmeirópolis) – Estadual – 462,38

93) Colégio Estadual Dr João de Abreu (Novo Alegre) – Estadual – 461,74

94) Colégio Estadual Sebastião Rodrigues Sales (Brasilândia do Tocantins) – Estadual – 461,58

95) colégio Estadual Lagoa da Confusão (Lagoa da Confusão) – Estadual – 461,24

96) Centro de Ensino Médio Rui Brasil Cavalcante (Miranorte) – Estadual – 460,96

97) Col Est Pres Castelo Branco (Dois Irmãos do Tocantins) – Estadual – 460,68

98) Escola Estadual Piacava (Nazaré) – Estadual – 460,57

99) Escola Estadual Benedito Pereira Bandeira (Formoso do Araguaia) – Estadual – 460,00

100) Col Est Santa Maria (Santa Maria do Tocantins) – Estadual – 459,50

(Com informações do G1)