A Polícia Civil, por intermédio da 10ª Delegacia Regional de Araguatins, no extremo Norte do Estado, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 24, no município de Esperantina, mais uma operação de combate à criminalidade, a qual resultou na apreensão de aproximadamente 5kg de drogas, armas, grande quantidade de munições, pés de maconha, além da prisão em flagrante, por tráfico de drogas de José da Silva, de 69 anos.

Conforme o delegado regional Eduardo Morais Artiaga, responsável pela operação, os policiais civis da 10ª DRPC receberam algumas denúncias anônimas informando que José da Silva estaria utilizando a própria residência, a qual está localizada no Povoado Vila Tocantins, em Esperantina, como “boca de fumo”, já há algum tempo. Com o objetivo de averiguar as informações recebidas, os agentes passaram a monitorar o local, obtendo fortes indícios de que, de fato, a residência estava sendo usada para armazenamento e distribuição de drogas.

Com base nas constatações, por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira, os policiais civis foram até a mencionada residência e, após realizar algumas buscas, encontraram e apreenderam 40 trouxas de maconha, já devidamente embaladas e prontas para venda, uma espingarda calibre 28, municiada, escondida na sala, um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos, escondido em guarda-roupas, um saco de fibra contendo maconha, que estava embaixo de uma cama, além de várias garrafas pet e potes de sorvete e tempero cheios de maconha, os quais estavam enterradas no quintal da casa do suspeito. No total, os policiais civis apreenderam 4.750g (Quatro Quilos Setecentos e Cinquenta Gramas), de maconha.

Além das drogas e armas, os policiais civis também apreenderam na casa do vovô do tráfico, nove pés de maconha, quarenta e cinco cartuchos intactos de calibre 28, 25 munições de calibre 22, mais 10 munições de calibre 38, nove “chumbos” para municiar cartuchos, R$342,50, em dinheiro, 54 munições deflagradas de calibre 38, quatro munições deflagradas de calibre 22, bem como outros objetos.

Ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, José da Silva também conhecido como “José Cabeludo”, disse ao delegado que conseguia as drogas, apreendidas com ele, em Imperatriz – MA e que os pés de maconha nasciam “naturalmente” de algumas sementes que eram jogadas em sua propriedade.

Após os procedimentos cabíveis, José da Silva, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Augustinópolis, onde foi autuado e m flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, em seguida, recolhido à carceragem da Cadeia Pública daquele município, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Ainda de acordo com o delegado Artiaga, a ação desta quarta-feira, representa mais uma vitória da população do Bico do Papagaio na luta contra à criminalidade, visto que, as drogas apreendidas não mais chegarão as mãos de usuários e pequenos traficantes, o que poderia resultar na prática de outros crimes.

“Estamos trabalhando, incansavelmente no intuito de combater todo e qualquer tipo de ação criminosa, nos municípios do Bico do Papagaio e as apreensões realizadas pelas equipes da 10ª DRPC, na manhã de hoje, trazem mais paz, tranquilidade e segurança à sociedade, uma vez que além das drogas, o suspeito também mantinha em casa, grande quantidade de armas e munições que poderiam ser utilizadas para a prática de outros delitos”, ressaltou. (Rogério Oliveira)