A Câmara Municipal de Esperantina anda longe da crise e aprovou aumento no salário do cargo de prefeito, vice-prefeito e secretários para o mandato referente ao período de 2017 a 2020. Com a alteração, o subsídio do chefe do Executivo, passará para R$ 12 mil, um dos maiores do estado do Tocantins.

O vice-prefeito passará a receber R$ 6 mil e secretários municipais R$ 3 mil.

Segundo os parlamentares discutiram na sessão de aprovação, o novo valor a ser pago para o prefeito, vice-prefeito e secretários, foi colocado devido a defasagem inflacionária.

Os parlamentares também aprovaram um aumento para o chefe de gabinete, assessor jurídico e assessor de controle interno. Os vereadores de Esperantina asseguraram na Lei, que os valores podem ser revisados anualmente para maior, todos os anos.