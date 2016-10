Estão abertas as inscrições para a Semana Nacional de Conciliação. Juízes e partes envolvidas em processos cíveis, criminais e de menor potencial ofensivo poderão se cadastrar para participar do evento, que ocorre entre 21 e 25 de novembro deste ano, em todas as Comarcas do Bico do Papagaio, localizadas em Araguatins, Tocantinópolis, Augustinópolis, Ananás, Axixá, Itaguatins e Xambioá.

A Semana Nacional de Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Tocatins, tem como objetivos incentivar a cultura da conciliação processual e pré-processual, reduzir o acervo de ações, o tempo médio de duração dos processo, além de amenizar a taxa de congestionamento nos Tribunais de Justiça de todo o país

Quem tiver interesse em incluir algum processo em andamento na Justiça do Tocantins, na pauta do movimento, deverá peticionar o quanto antes no processo ou solicitar inclusão na pauta através do email conciliar@tjto.jus.br.