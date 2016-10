O ex-presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca, Francimar Vieira do Vale, foi condenado nesta quarta-feira (05) pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA) a devolver R$ 70,4 mil aos cofres do município. O débito é decorrente do julgamento irregular de sua prestação de contas referente ao exercício de 2011, que também inclui multas no total de R$ 26,5 mil. Cabe recurso.

Na mesma sessão do Pleno, o TCE julgou irregulares as contas de Eliene Fernandes da Silva da Câmara Municipal de Governador Newton Belo, 2013, condenando a gestora ao pagamento de débito no valor de R$ 3,6 mil e de multas no total de R$ 17 mil. Também teve suas contas julgadas irregulares João Reis Moreira Lima da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, 2011.

Receberam parecer prévio pela desaprovação as contas de Antônio Diniz Braga Neto do Bequimão, 2009.

Foram julgadas regulares as contas de Luiz Carlos Quaresma Vale do 5º Batalhão de Polícia Militar de Barra do Corda, 2007, com ressalvas, Teresinha das Neves Pereira, Eliene Rodrigues da Silva Instituto de Previdência – Ipam de Itaipava do Grajaú, referente ao período de 22/08/2011 a 31/12/2011, com ressalvas e multa de R$ 2 mil. (iMirante)