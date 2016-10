Comunidades rurais e quilombolas, além da população local de Carrasco Bonito e Esperantina, serão beneficiados com atendimentos do projeto Expedição Cidadã da DPE-TO – Defensoria Pública do Estado do Tocantins. O Núcleo Especializado da Defensoria Agrária – Dpagra reforçará os atendimentos aos posseiros e quilombolas da região.

Os interessados deverão procurar os serviços em Carrasco Bonito, no dia 6 de outubro, no Centro Comunitário – próximo à Feira do Mercado, a partir das 8h30 até 17h. Já em Esperantina, no dia 7 de outubro, na Quadra de Esportes da Escola Nova União – Rua Imperatriz, n° 138, Vila do Gato, também das 8h30 às 17h.

Para o atendimento individual, o cidadão que não tenha condições financeiras para pagar um advogado deve procurar os locais de atendimento nos municípios contemplados, apresentando documentação pessoal: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento (de todos os envolvidos), comprovante de renda e comprovante de residência; e ainda outros documentos relacionados ao assunto do atendimento. Serão atendidas demandas como: pensão alimentícia e guarda de filhos, defesas criminais, questões financeiras na área cível, registros, certidão de nascimento, necessidade de acesso a serviços de saúde, entre outros.

Projeto

O Expedição Cidadã é realizado em parceria com Assembleia Legislativa do Estado e tem como objetivo levar o acesso à justiça às populações mais isoladas e carentes do Estado. Desde o lançamento em junho deste ano, o projeto já teve 24 edições, levando atendimentos jurídicos gratuitos para as comunidades mais carentes do Estado.